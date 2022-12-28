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Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Bursa'da binlerce yıllık geçmişi bulunan ve 4 medeniyete ev sahipliği yapan tarihi İznik ilçesinde neresi kazılsa tarih fışkırıyor. Papazkaya Mevkisi'nde daha önce definecilerin talan ettiği ve 9 kişinin yakalandığı 25 metrelik tünel kapatılmayınca, bölge sakinleri harekete geçti. Derbent Mahalle Muhtarı Mehmet Ersin, "Buraya bir canlının düşmesi vebale sebep olur. Yetkililer harekete geçmeli. Definecilere de caydırıcı cezalar verilmeli" dedi.

Ekleme: 28.12.2022 - 12:14 Güncelleme: 28.12.2022 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor
Bursa'nın tarihi şehri İznik definecilerin hedefi haline gelmeye devam ediyor. Papazkaya Mevkisi'nde bir mağarayı 25 metre kazan defineciler daha önce operasyonla yakalanmıştı. 25 metre tünel kazan 9 kişiden 2'si tutuklanırken, 7 kişi ise serbest kalmıştı. Kültür Varlıklarını Koruma alanında bulunan Papazkaya'nın başka amaçlar için de kullanıldığını iddia eden Derbent Mahalle Muhtarı Mehmet Ersin, “Papazkaya Mevkiisi'nin çevresinde kazılmış yerler de mevcuttur. Buradaki tarihi objelere de zarar verilmeden ve ortada bu kadar yapılmış zarar ziyan var iken definecilerin serbest kalması hepimizi şaşırtıyor. Verdikleri bu zarar neden definecilerden karşılanmıyor.

Definecilerin bölgedeki hayali hiç dinmezken, zaman zaman bölgede yeni kazılar olduğu görüldü. Jandarmanın bölgede devriye attığı, bölgedeki her türlü şüphelinin ifadesine başvurulacağı belirtildi.

İnsan ve hayvan canı bu kadar mı değersiz? Buraya bir canlının düşmesi demek vebal almak anlamına gelir. Bunun hesabını kim verecek” dedi.

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor

Herkes hazine aramak için giriyor: 25 metrelik tünel herkesi korkutuyor



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