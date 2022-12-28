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Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın gerekçesi açıklandı! İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesini açıkladı. 17 sayfalık gerekçeli kararda dikkat çeken detaylar yer aldı. İmamoğlu'nun yargılamayı ciddiye almaması ve olumsuz davranışları nedeniyle indirim uygulanmadığı da anlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın gerekçesi açıklandı! İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...
Ekleme: 28.12.2022 - 14:57 Güncelleme: 28.12.2022 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın gerekçesi açıklandı! İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...
Yargılamayı yapan İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi geçtiğimiz hafta davaya ilişkin kararını açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın 'Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma' konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti. Yani siyasi yasak konusu da gündeme geldi. Türkiye'nin gündemine oturan davaya ilişkin mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.

ALT SINIRDAN UZAKLAŞARAK CEZA
Mahkeme 17 sayfalık gerekçeli kararında neden alt sınırdan uzaklaşarak ceza verdiğini açıkladı. Sanık Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine karşı hakaret suçunu basın önünde işlediği, suçun yüksek yargı mensuplarından oluşan Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde hakaret ettiği kaydedildi. 'İBB Başkanlığı sıfatı bulunan ve söylediği her söz Türkiye'de ve yurt dışında basın aracı ile kolaylıkla duyulan ve takip edilen sanık tarafından bu şekilde hakaret suçunun işlenmesi nedeniyle temel ceza alt sınırdan uzaklaşarak belirlenmiştir' denildi.

'YARGILAMAYI CİDDİYE ALMADI'
 İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne hakaret suçundan adli para cezası aldığı da hatırlatılan gerekçeli kararda, 'sanığın geçmişi ile ilgili mahkememizde olumsuz bir kanaat oluşturmuş olup, mahkemenizde devam eden yargılama sürecinde 21 Eylül 2022 tarihli duruşmadan sonra basın mensuplarına devam eden davayla ilgili 'olmaması gereken bir daha sürdürülüyor, boş işler bunlar' şeklinde açıklaması, 11 Kasım 2022 tarihli duruşmadan sonra 'şu mahkemeden utanç duyuyorum böyle bir yargılama olamaz, şaka gibi, trajikomik bir durum, beni zerre ilgilendirmiyor' açıklamaları, yargılama sürecindeki davranışları ile mahkemece yapılan yargılamayı ciddiye almamış, bu olumsuz davranışlarından dolayı lehine indirim uygulanmamıştır' denilerek cezada neden indirime gidilmediği de açıklandı.

'SÖZÜN MUHATABININ YSK ÜYELERİ OLDUĞU DURAKSANMAYACAK ŞEKİLDE AÇIKTIR'
Kararda ayrıca İmamoğlu'nun sözlerine başlarken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap verdiği ancak konuşmanın içeriğinde 31 Mart seçimini iptal edenlerin ahmak olduğunu belirttiği kaydedilerek, 'Sözün muhatabının YSK üyeleri olduğu duraksanmayacak şekilde açıktır. Sanığın savunmasında sözlerinin muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu ileri sürmesi karşılıklı hakaret nedeni ile cezadan kurtulmaya yönelik geliştirilen bir savunma olarak değerlendirilmiştir' ifadeleri yer aldı.

'VURGUSU VE KULLANIŞ BİÇİMİ APTAL ANLAMINDAYDI'
İmamoğlu' nun suça konu 'Tam da işte 31 Martta seçimi iptal edenler ahmaktır' sözüne yer verilen gerekçeli kararda, 'Ahmak sözcüğünün cümle içinde kullanış biçimi ve yapılan vurgu dikkate alındığında aptal, gerizekalı anlamında kullanıldığı kanaatine varılmıştır' denildi.

'HAKİM TARAFSIZLIĞI İDDİASI YERİNDE GÖRÜLMEMİŞTİR'
Mahkeme gerekçeli kararında çok tartışılan ilk hakimin değişmesi konusunda da değindi. Sanık avukatlarının adil yargılanma hakkından mahrum kaldıkları yönündeki savunmalarının yerinde olmadığı anlatılan gerekçeli kararda, 'Davanın ilk hakimi davaya 28.05.2021 tarihinden 01.06.2022 tarihindeki beşinci celsede kadar yargılamayı yapmıştır. Sanık avukatları doğal yargıçlık ilkesi gereğince baktığını belirttikleri ilk hakimi 23.03.2022 tarihli duruşmada taleplerinin kabul edilmemesi nedeniyle hakimin tarafsızlığından şüphe duyduklarını ileri sürerek hakimi reddetmişlerdir. Hakimin yaklaşık 1 yıllık sürede davaya baktığı, delillerin toplanmış olduğu, iddia makamından esas hakkındaki mütalaanın alındığı, ancak sanık avukatlarının karar aşamasına gelen dava dosyasına sürekli bilimsel mütalaa, hukuki mütalaa adı altında 3 ayrı mütalaa sunduğu, her şey kameralar önünde cereyan ettiği halde tanıklar dinletme yoluna giderek, önceki hakimin çalıştığı dönemde bitirip karar verebileceği dava dosyasını gereksiz taleplerle meşgul ederek duruşmaların sürekli ileri atıldığı anlaşılmaktadır. Dava dosyası önceki hakim tarafından sonuçlanmış olsa da yine aynı şekilde hakimin tarafsız olmadığını ileri sürerek yargılamaya itiraz edecekleri ortadadır. Bu nedenle dava dosyasına bakan iki ayrı hakim hakkında da hakimlerin tarafsız olmadığı savunmaları yerinde görülmemiştir' cümleleri kullanıldı.
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