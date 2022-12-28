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e-Devlet'ten başvuru yapana 2 bin 500 liraya kadar destek

En az 900, en fazla 2500 TL olacak şekilde doğalgaz yardımı yapılıyor. Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde ödemeler kasım ayında başlamıştı. Başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden yapıldığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım ödemeleri devam ediyor. Peki Aralık - Ocak ayı Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru nereye yapılır? İşte detaylar...

Ekleme: 28.12.2022 - 17:27 Güncelleme: 28.12.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
e-Devlet'ten başvuru yapana 2 bin 500 liraya kadar destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım ödemelerine devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan bakanlık ödeme ve başvuru detaylarını açıklamıştı.

Vatandaşların hesabına 2.500 TL'ye varan yardım ödemeleri yatırılıyor. T.C. Kimlik numarasıyla başvuru yapanlara 2 bin 500 liraya kadar destek veriliyor.Doğal gaz faturasını ödemek isteyen ancak bunda zorlanan vatandaşlara kolaylık sağlanıyor. Başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden tek tıkla yapmak mümkün.

Destek programından daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yaptıklarını kaydedenAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular sürüyor. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.' demişti.

Eylül ayından beri başvurular alınırken yılın son günlerinde doğal gaz yardımı talebi yükseldi.

Kış dönemi desteğinden 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde aboneliği bulunan vatandaşlar faydalanabiliyor. Bir yandan ödemeler devam ederken bir yandan da başvurular sürüyor. İhtiyaç sahiplerine yeni dönemde 2 bin 500 liraya kadar ödeme yapılıyor. Geçtiğimiz yıl 450 lira ile 1150 lira arasında ödenen tutar bu yıl yapılan artışla 900 lira ile 2 bin 500 lira arasına yükseltilmişti.

DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olması,

E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması gerekir, İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

Evinde kronik hastası olan veya yaşam destek cihazı bulunan kişilere ödenen doğal gaz desteği artıyor. Yüzde 5 ilave ile miktar artıyor. Bu parayı yalnızca ihtiyaç sahibi vatandaşlar alabiliyor.

E-Devlet kapısından yapılabilecek başvurunun ardından bilgiler kontrol ediliyor. Yardım almaya hak kazanan kişilere birkaç gün içerisinde SMS gönderiliyor.

Doğalgaz parası yılda iki kez veriliyor.
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