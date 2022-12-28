Bakan Soylu: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

PKK’nın şehir içi operasyon birimi olarak nitelendirilen 5 kişilik hücreye yönelik Van’da operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzun zamandır takip edilen hücrenin Van’da eylem yapmak üzere hazırlandığını, eylem talimatını da İran’dan aldıklarını açıkladı.

Soylu "PKK'nın şehir için operasyon birimi olarak nitelendirdiğimiz bir birimin başında 5 kişilik bir hücre tespit edildi. Hem eylemi yapmaya hazırlanan hem eylemi birlikte yapabileceği takip sonucu değerlendirilen 5 kişilik bir hücreye yönelik operasyonda silahlar, mühimmatlar el bombaları ve aynı zamanda patlayıcı düzeneği elde edildi. Böylece Van'daki Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şubesinde bir eylem engellendi" dedi.