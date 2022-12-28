Avcılar'da yangın paniği! Biri bebek 4 kişi kurtarıldı

Denizköşkler Mahallesi Yasin Sokak'taki Şen Apartmanı'nda dün sabah saat 10.00 sıralarında, elektrik panosundan kaynaklanan yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye alev alan elektrik saatleri ve panodaki yangını söndürdü.Yangın nedeniyle binanın merdiven boşluğu dumanla kaplandı. Apartmandan çıkmak isterken yoğun duman nedeniyle paniğe kapılan Güner ailesi, evlerine geri dönerek balkona çıktı. İtfaiye aracı ile binanın üzerine çıkan itfaiye erleri, merdiven boşluğundaki havalandırmayı açarak duman tahliyesi yaptı.Dumandan etkilenen Julem Güner, Bediha Güner, Medya Ayşe Güner ve Lena Uygun isimli bebek, itfaiye erleri tarafından binadan çıkarılarak ambulansa alındı. Apartman sakinlerinden Feride Çalışkan da, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından bina dışına çıkıp bekledi.Bir diğer bina sakini köpeğini kucaklayarak dışarı çıktı.