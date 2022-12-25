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Yağış geliyor: Meteoroloji il il uyardı

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, soğuk hava ile birlikte kar, fırtına ve sağanak yağmur geri dönüyor. İşte 25 Aralık Pazar il il güncel hava durumu raporu...

Ekleme: 25.12.2022 - 10:01 Güncelleme: 25.12.2022 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Yağış geliyor: Meteoroloji il il uyardı
Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, soğuk hava ile birlikte kar, fırtına ve sağanak yağmur geri dönüyor. İşte 25 Aralık Pazar il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük güncel hava tahmin raporu yayımlandı. Buna göre, iki gündür devam eden güneşli hava yerini yeniden kar ve sağanak yağmura bırakıyor. Soğuk hava yurt genelinde etkisini artırırken Doğu ve İç Anadolu'da etkili olan kar yağışı ise devam edecek. İşte il il 25 Aralık hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Bu akşam saatlerinde Trakya kesiminin, yarın Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, zamanla iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu'nun kuzeyi ile Kastamonu'nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.12.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek yağışların, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın, Bolu'nun kuzeyi ile Kastamonu'nun kuzeyinde 800-900 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamlar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde parçalı bulutlu

ANKARA 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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