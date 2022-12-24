Paris ve Atina karıştı! PKK sempatizanları Fransız ve Yunan polisiyle çatıştı

Fransa'nın başkenti Paris'te, terör örgütü PKK destekçileri, üç kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından polisle çatıştı. Yaşananların ardından Paris'te adeta ortalık karıştı.Terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırarak caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylar sırasında PKK terör örgütünü simgeleyen flamalar taşındı.Caddede asayişi sağlamak için polis takviye kuvvetlerle nöbet tuttu.Yunanistan'ın başkenti Atina'da terör örgütü PKK yanlısı bir grup, Fransa'da 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle polise saldırdı.Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının kendilerine yapıldığını öne süren PKK terör örgütü yanlısı bir grup Fransa'nın Atina Büyükelçiliği önünde toplandı.Gruptakiler, terör örgütünü simgeleyen paçavralar ve ellerine geçirdikleri cisimlerle polise saldırdı.Polis saldırganlara ses bombası ile müdahale etti.Bu arada, Paris'teki saldırı sonrası yaklaşık 150 terör örgütü PKK yandaşı, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde Bouches-du-Rhones Bölge Valiliği önünde toplandı.Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan grupla polis arasında çıkan arbedede 4 polis hafif yaralandı. 4 protestocuyu gözaltına alan polis, göstericileri dağıttı.