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Esenyurt’ta şok evlere operasyon: 101 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmenlerin kaldığı tespit edilen 105 adreste, şok evlere operasyon düzenlendi. 101 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda, evleri kiralayan 7 site yöneticisi yakalandı.

Ekleme: 24.12.2022 - 15:16 Güncelleme: 24.12.2022 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Esenyurt’ta şok evlere operasyon: 101 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul'da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Esenyurt'ta kaçak göçmenlerin kaldığı 105 adresi tespit eden İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Söz konusu adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 101 kaçak göçmen yakaladı.

Site yöneticiler, kiralamada yardım etti
Geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderilen kaçak göçmenler, polise verdikleri ifadelerinde evleri kiralamalarına site yöneticilerinin yardım ettiklerini belirtti.
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