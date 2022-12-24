Esenyurt’ta şok evlere operasyon: 101 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.Esenyurt'ta kaçak göçmenlerin kaldığı 105 adresi tespit eden İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Söz konusu adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde 101 kaçak göçmen yakaladı.Site yöneticiler, kiralamada yardım ettiGeri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderilen kaçak göçmenler, polise verdikleri ifadelerinde evleri kiralamalarına site yöneticilerinin yardım ettiklerini belirtti.