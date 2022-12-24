CHP’nin asgari ücret çelişkisi! CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın öncesi ve sonrası açıklamaları pes dedirtti!

2023 yılı asgari ücret 8 bin 506 TL olarak belirlenirken CHP Sözcüsü Faik Öztrak yeni rakamı yetersiz bulduğunu söylemişti. Öztrak’ın 7 Kasım tarihinde katıldığı televizyon programında asgari ücrete ilişkin kullandığı ifadeler ortaya çıktı. CHP’nin çelişkiler halkasına bir yenisini daha ekleyen Öztrak programda yeni yıldaki asgari ücretin 7 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söylüyor.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2023 asgari ücret ise 8 bin 506 TL olarak belirlenmişti.Asgari ücretin açıklanmasının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak yeni rakamı yetersiz bulduğunu söylemişti.CHP'NİN ASGARİ ÜCRET ÇELİŞKİSİ!CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın 7 Kasım tarihinde katıldığı bir televizyon programında asgari ücrete ilişkin kullandığı ifadeler ortaya çıktı.7 KASIM FAİK ÖZTRAK: ASGARİ ÜCRET 7 BİN TL'NİN ÜZERİNDE OLMALICHP'nin çelişkiler halkasına bir yenisini daha ekleyen Sözcü Faik Öztrak'ın 7 Kasım'daki katıldığı programda asgari ücretin 7 bin liranın üzerinde olması gerektiğini söylüyor.23 ARALIK FAİK ÖZTRAK: 8 BİN 506 TL YETERSİZYeni asgari ücret Öztrak'ın hesabının üzerinde çıkınca sözlerini unuttu, siyasi ranta soyundu. Öztrak 23 Aralık'ta yaptığı konuşmada yeni asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, 'Belirlenen 8 bin 506 liralık net asgari ücret şifa olacak mı? Cevap hayır' ifadelerini kullandı.