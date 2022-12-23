Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı

Diyarbakır merkezli 9 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır ve Gaziantep il başkanlıkları yöneticilerinin de bulunduğu 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.Polis ekiplerince Diyarbakır merkezli 9 ilde bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.Güvenlik güçlerince şüphelilerin ev, iş yerleri ve parti binalarında yapılan aramalarda bazı delillere incelenmek üzere el konuldu.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Gözaltına alınanlar arasında DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Gaziantep İl Başkanı E.Ü. ve sözde eş başkanı Z.A'nın da bulunduğu öğrenildi.