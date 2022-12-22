Ordu'da benzin dökülen soba alev aldı: 2 yaralı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü.Öğle saatlerinde yaşanan olayda, Zehra Şahin ve gelini Ebru Çakır ısınmak için sobayı yakmak istedi.Bunun üzerine sobaya benzinin dökülmesiyle parlama yaşandı ve bir anda alevler yükseldi.Sıçrayan alevler kısa sürede evdeki tüm eşyaları tutuşturdu.Şahin ile Çakır, komşularının yardımı ile evden çıkartıldı.Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Şahin ile dumandan etkilenen Çakır, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.İhbarla gelen itfaiye ekipleri de 45 dakika müdahale edip, alevleri söndürdü.Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.