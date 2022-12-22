Kocaeli'nde eski koca dehşeti! Boşandığı eşini, yeni eşi ile birlikte vurdu

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Güney Mahallesi Oktay Uzuner Sokak adresine meydana gelen olayda, İstanbul'dan gelen Levent Yelege isimli şahıs, iddiaya göre yaklaşık 5 yıl önce boşandığı eski eşi Esma Nur Bakan (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından silahına sarılan Yelege, Bakan ile yeni eşi Sezer Bakan (30)'a peş peşe ateş etmeye başladı. Bakan çifti kanlar içinde kalırken eski eş ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan eski eş Esma Nur Bakan ambulansla Körfez ilçesinde bulunan özel bir hastaneye, eşi Sezer Balkan ise özel bir araçla Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi Levent Yelege, olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan Esma Nur Bakan, özel hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.