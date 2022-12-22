Kocaeli’de şüpheli olay: 15 yaşındaki Gökçe Ergen viyadük altında ölü bulundu .

Kocaeli'deki şüphe uyandıran olay akşam saatlerinde Çenedağ Mahallesi Cımbızdere Viyadüğü altında meydana geldi.Viyadük altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen kişininolduğu tespit edildi.Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.Gökçe Ergen'in viyadükten atlayarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...