Kars'ta kaçak göçmenleri taşıyan araç durduruldu

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Digor ilçesindeki yol kontrol noktasında gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.Otomobilde yapılan kontrolde, 3'ü bagajda taşınan 14 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu gerekçesiyle sürücü gözaltına alındı.Araçta yapılan aramada, 6 gram uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.13'ü Afganistan, 1'i Pakistan uyruklu olan kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.Gözaltına alınan sürücü hakkında da yasal işlem başlatıldı.