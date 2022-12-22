Elektrik piyasasında yeni düzenleme: Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı!

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.



Buna göre, TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek.



Özelleştirilen limanların kira süresi ise 49 yıla kadar uzatılacak.



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