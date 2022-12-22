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2023 yılı için Asgari Ücret belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Erdoğan, ''Net asgari ücret 2023 yılında 8 bin 500 lira olması için aramızda mutabık kaldık. Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız'' ifadelerini kullandı.

2023 yılı için Asgari Ücret belli oldu!
Ekleme: 22.12.2022 - 11:50 Güncelleme: 22.12.2022 - 12:49 / Editör: Ozge Selin
2023 yılı için Asgari Ücret belli oldu!
Milyonların beklediği haber geldi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında asgari ücrete uygulanacak zammı açıkladı.

Çalışan ve işveren tarafı anlaşamadı
Sözlerine "Bize düşen görev milletimiz için hakkaniyetli sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzlaşma için samimi fayret sarf ettiklerini ancak çalışan ve işveren tarafının ortak rakam üzerine anlaşamadığını dile getirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hem hakları koruyan hem denge gözeten bir yol izliyoruz"
"Ne emekçilerimizin hakkının yenmesine ne de işverene altından kalkamayacakları bir yükün altına sokmak isteriz. Hem hakları koruyan hem denge gözeten bir yol izliyoruz. Biz hassasız, enflasyon rakamlarının düşüşüne şahitlik edeceğiz. Ülkemizdeki her vatandaşımız planını bu hedefe göre yapmasını bekliyoruz. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atacağız."

Asgari ücret 8 bin 500 lira oldu
Cumhurbaşkanı açıklamasının sonunda da 2023 yılının asgari ücretini duyurdu.

Erdoğan, "Bu yılın asgari ücret rakamı 2023 yılında yüzde 54,5 artışla net 8 bin 500 lira oldu." dedi.
2023 yılı için Asgari Ücret belli oldu!
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