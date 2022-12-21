Hizmet siyasetinin sembol eseri Avrasya Tüneli! Dünyanın sayılı projeleri arasında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tünelin resmi açılışının 20 Aralık 2016 yapıldığını, araç geçişinin ise 22 Aralık 2016'da başladığını anımsatan Karaismailoğlu, 'Dünyada kıtaları birleştiren çift katlı ilk ve tek karayolu tüneli olan Avrasya Tüneli, tam 6 yıldır boğaz geçişinde sürücülere hızlı, güvenli ve konforlu bir alternatif olarak hizmet veriyor. 5 kilometre uzunluğundaki tünel, kıtalararasında araçlar için en hızlı geçiş imkanını sağlıyor' dedi9 Kasım'da 71 bin 110 araç geçişi ile Avrasya Tüneli'nde 2022 yılı geçiş rekoru kırıldığına dikkat çeken Karaismailoğlu, aralık ayında günlük ortalama geçişin 63 bin olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, açılışından bu yana toplam 97 milyon aracın Avrasya Tüneli'nden geçiş yaptığını açıkladı. Ayrıca, motosiklet kullanımına izin verilen 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla 232 bin 452 motosiklet sürücüsünün Avrasya Tüneli'ni tercih ettiğini bildiren Karaismailoğlu, 'Yatırım maliyeti 1,2 milyar dolar olan Avrasya Tüneli ile İstanbullular, zamandan ve yakıttan da tasarruf sağlıyor.Zamandan 407 milyon dolar, yakıttan 134,1 milyon dolar, çevreden 12 milyon dolar ve diğer kalemlerden 212,1 milyon dolar olmak üzere toplam 765,2 milyon dolar tasarruf sağlıyoruz. Milli gelire 2 milyar dolar, üretime 4,1 milyar dolar, ihracata 340,4 milyon dolar, vergiye 116,5 milyon dolar katkıda bulunurken, istihdama yıllık etkisi 7,7 bin kişi oldu.Diğer boğaz geçiş alternatiflerinin seyahat süreleri baz alındığında, Avrasya Tüneli, 11 Kasım günü Kozyatağı - Bakırköy yönünde akşam trafiğinde kullanıcılarına 133 dakika zaman kazancı sağladı. Kullanıcıların zaman kazancı, Kozyatağı - Bakırköy yönünde akşam saatlerinde aylık ortalama 54 dakika olurken, Bakırköy-Kozyatağı yönünde ise sabah saatlerinde ortalama 34 dakika olarak gerçekleşti' ifadelerini kullandı.Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli'nin çok sayıda uluslararası ödülün de sahibi olduğuna da işaret ederek, Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi (Pacemaker) ile tünel içindeki araç hızının sabitlendiğini, trafik verimliliğinin yüzde 8,5 arttığını belirtti.Uygulama alanında trafik kazası gerçekleşmediğini ifade eden Karaismailoğlu, trafik sıkışıklığının yaklaşık yüzde 53 oranında azaldığına vurgu yaptı. Karaismailoğlu, egzoz gazlarının yüzde 12'ye varan oranda azalmasının sağlandığını aktardı.Dünyanın sayılı projeleri arasında yer alan Avrasya Tüneli'nin planlanandan 8 ay önce, 3 yıl 11 ayda tamamlandığı ifade eden Karaismailoğlu, projenin yapım sürecinde pek çok 'ilk'i başarıyla gerçekleştirerek dünya tünelcilik sektöründe de yeni bir çağ açtığını vurguladı.Hizmet siyasetinin sembol eseri Avrasya Tüneli! Dünyanın sayılı projeleri arasındaTünelin yapımında İstanbul'un tarihine ve dokusuna da saygılı davranıldığını aktaran Karaismailoğlu, 'UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı İstanbul'un tarihi yarımadasında yapılan tüm tasarım ve inşaat çalışmaları, UNESCO önerileri dikkate alınarak gerçekleştirildi.Hizmet siyasetinin sembol eseri Avrasya Tüneli! Dünyanın sayılı projeleri arasındaTarihi yarımada ve çevresi ile tam uyumlu, İstanbul siluetini zedelemeyen bir mimari ortaya kondu. Avrasya Tüneli'nin iç mimari ve aydınlatma tasarımlarında, yaklaşım kemerlerinde ve portal girişlerinde, tarihe ve Mimar Sinan'a olan saygıyı göstermek üzere; Mimar Sinan'ın eserlerinde yer alan 'gülbezek' ve 'çarkıfelek' gibi motif ve çizgiler tercih edildi' değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin vizyon projelerine imza attıklarını belirten Karaismailoğlu, mega projelerle Türkiye'nin çağ atladığını kaydetti. Karaismailoğlu, 'Başkaları kilometrelerce laf üretir, millete bir faydaları dokunmaz.Biz ise işimize bakıyoruz. Yollar, köprüler, havalimanları inşa ediyoruz. Milletimize aş, iş imkanı sunuyoruz. Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz. 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milletimize aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz' dedi.