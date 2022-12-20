Yunanistan F-16'larımızı engellemeye çalıştı! Kahraman pilotlarımız böyle karşılık verdi...

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO NEXUS ACE kapsamında Ege'de görev icra etti. Bu görev sırasında Yunanistan'ın 5 ayrı hava üssünden kalkan savaş uçakları, F-16'larımıza radar kilidi atarak engellemeye çalıştı. Gerekli karşılık kahraman pilotlarımız tarafından anında verildi. O anlara ilişkin görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunan savaş uçaklarının F-16'larımıza radar kilidi attığı anların görüntülerini paylaştı. F-16'larımızın anında karşılık verdiği görüldü. Görev, Yunanistan'ın yoğun tacizlerine rağmen başarı ile tamamlandı.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:19 Aralık 2022 Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol'da;- Hava Kuvvetlerimize ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı- NATO'ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı uçuş görevi gerçekleştirdi.Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO'daki müttefiklerimize gerekli bilgilendirme yapıldı.Paket Kol, Ege'nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16'lar ise uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti.Yunanistan'a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol'daki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti.Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi.Yunanistan'a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı: F-16'larımız gerekli karşılığı böyle verdi | VideoPaket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü.