Yunanistan F-16'larımızı engellemeye çalıştı! Kahraman pilotlarımız böyle karşılık verdi...
Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO NEXUS ACE kapsamında Ege'de görev icra etti. Bu görev sırasında Yunanistan'ın 5 ayrı hava üssünden kalkan savaş uçakları, F-16'larımıza radar kilidi atarak engellemeye çalıştı. Gerekli karşılık kahraman pilotlarımız tarafından anında verildi. O anlara ilişkin görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunan savaş uçaklarının F-16'larımıza radar kilidi attığı anların görüntülerini paylaştı. F-16'larımızın anında karşılık verdiği görüldü. Görev, Yunanistan'ın yoğun tacizlerine rağmen başarı ile tamamlandı.
5 HAVA ÜSSÜNDEN KALKIP RADAR KİLİDİ ATTILAR
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
19 Aralık 2022 Pazartesi günü planlı NATO NEXUS ACE Ege görevi için oluşturulan Paket Kol'da;
- Hava Kuvvetlerimize ait 14 adet F-16, 1 adet HİK, 1 adet KC-135 tanker ve 1 adet CASA arama-kurtarma uçağı
- NATO'ya ait 1 adet E3-A AWACS uçağı uçuş görevi gerçekleştirdi.
Bu görev için 24 saat önceden Hava Görev Emri (ATO) çekilerek NATO'daki müttefiklerimize gerekli bilgilendirme yapıldı.
Paket Kol, Ege'nin uluslararası hava sahasında uçuşuna devam ederken Yunanistan'a ait 5 ayrı hava üssünden kaldırılan F-16'lar ise uçaklarımıza radar kilidi atmak suretiyle taciz etti.
ANINDA KARŞILIK VERİLDİ
Yunanistan'a ait uçakların NATO görevini önleme çabalarına rağmen Paket Kol'daki uçaklarımız görevin başarıyla tamamlanması için uçuşa devam etti.
Dalaman'dan ve Akhisar'dan kalkan F-16 uçaklarımız da önleme görevi yaparak Yunan uçaklarına gerekli karşılığı verdi.
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BAŞARI İLE TAMAMLANDI
Paket Kol uçuşundaki uçaklarımız da NATO NEXUS ACE görevini başarıyla tamamlayarak emniyetle üslerine döndü.