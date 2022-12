Murat Kurum: Sıfır Atık Hareketimiz 5 yaşında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 3. Sıfır Atık Zirvesi'ne tüm vatandaşları davet ederek "Her gün emek emek büyüttüğümüz Sıfır Atık Hareketimiz 5 yaşında" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Sıfır Atık Hareketi'nin 5'inci yılıyla ilgili mesaj yayınladı.Murat Kurum, 'Her gün emek emek büyüttüğümüz Sıfır Atık Hareketimiz 5 yaşında. Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle 23 Aralık'ta 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ni gerçekleştireceğiz. Dünyaya örnek Sıfır Atık Zirvemizi bu yıl ‘iklim ve gençlik' temasıyla yapıyoruz” mesajıyla, 23 Aralık Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni'ne tüm vatandaşları davet ederek, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz bu zirve, 7'den 70'e tüm doğaseverleri buluşturacak.' ifadelerini kullandı.'Sıfır Atık Hareketi, sizlerin gösterdiği ilgi ve alakayla bugün sınırları aşmış, uluslararası kuruluşların ve pek çok ülkenin sahiplendiği bir küresel çevre hareketine dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan kararla; bundan böyle her yıl 30 Mart gününün, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak, tüm dünyada kutlanacak olması bunun en somut ifadesidir. Biz inanıyoruz ki Sıfır Atık Hareketi, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizle paylaştığı Türkiye Yüzyılı'nın mihenk taşlarından biri olacaktır.'Sıfır Atık Zirvesi'nde akademisyen, yazar, sanatçı, sporcu, medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençlerle buluşacaklarını söyleyen Bakan Kurum, 'Kongre Merkezimizde sizleri Deniz Sağdıç'ın ‘Sıfır Noktası Sergisi' ve deniz kaplumbağalarının denizler arası seyahatleriyle hazırlanan ‘Evimin Yolları Sergisi' ile karşılayacağız. Sıfır Atık Hareketimizin yaygınlaştırılması için emek vermiş, gönül vermiş doğaseverlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Sıfır Atık Atölyelerimizle, sanatçılarımızın göz alıcı performansıyla, panel ve söyleşilerle hep birlikte dolu dolu bir gün geçireceğiz. Ben gün boyu düzenlenecek böylesi güzel etkinliklerle dolu bir günü beraber geçirmek, ödül alacak olan misafirlerimizin heyecanlarına ortak olmak için tüm vatandaşlarımızı, gençlerimizi, belediyelerimizi, çocuklarımızı 23 Aralık'ta 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Törenimize davet ediyorum.' dedi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 3. Sıfır Atık Zirvesi ve Ödül Töreni ile ilgili yaptığı açıklamada ise programın detaylarına ilişkin şu bilgiler aktarıldı:'Zirve sadece atıklardan yapılan eserlerden oluşan Deniz Sağdıç'ın Sıfır Noktası Sergisi açılışıyla başlayacak. Zirvenin ilk bölümünde ‘İklim İçin Gençlik Hareketi' paneli düzenlenecek. Zirve ‘Ortak Evimiz Dünya' söyleşisiyle devam edecek. Emine Erdoğan'ın teşrifleri sonrası ‘Yıl 2053 Atıksız Bir Dünya' içeriğiyle bir müzikal sergilenecek. ‘Sıfır Atık 5. Yıl Filmi' gösterilecek ve konuşmalara geçilecek. İki iklim elçisinin konuşması sonrası Bakan Kurum'un konuşmaları, ardından Emine Erdoğan Hanımefendi'nin hitapları gerçekleşecek. Konuşmaların bitiminde Sıfır Atık Ödül Töreni yapılacak.'Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Zirveye MasterChef programının 3 şefi de katılacak ve Sıfır Atık Mutfağı kurulacak. Emine Erdoğan'ın da ziyaret edeceği mutfakta, Masterchef programı şefleri tarafından sıfır atık yemekleri pişirilecek.'Evimin Yolları' isimli dijital sergi, fuaye alanında katılımcılar ile buluşacak. Zirvede sıfır atık ile ilgili birçok etkinlik de yer bulacak.Atık toplayıcıları için yakın zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla genelge yayınlanmış, atık toplayıcılarına mesleki statü kazandırılmıştı. Atık toplayıcıları da kendilerine verilen 114 araçla zirvede olacak.Zirvede plastiğe yer verilmeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, 'Zirvede plastik malzemeye yer verilmeyecek, geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılacak. Kurulan stantlar da ahşap malzemelerden oluşacak. Bu malzemeler zirve sonrasında geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilecek, yeniden kullanılmayacak olanlar atık merkezine götürülerek teslim edilecek. Zirveye ilişkin bilgiler yazılı baskılar yerine dijital ekranlar kullanılarak verilecek. Kongre merkezinin her bir köşesinde sıfır atık ayrıştırma kutuları yer alacak. Yine Türkiye Çevre Ajansı Depozito Bilgi Yönetim Sistemi çalışmaları çerçevesinde iki depozito makinesi de zirve alanında olacak.' denildi.