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İkizler öyle bir vurgun yaptı ki: Kazandıkları para dudak uçuklattı!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bahis çetelerine göz açtırmıyor. 28 yaşındaki ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan T.’nin yönettiği 28 kişilik bahis çetesi Siber polisin nefes kesen operasyonuyla çökertildi. Operasyonda ikiz kardeşlerden Rıdvan T.’nin aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Makedonya’da bulunan diğer ikiz kardeş Kaan T.’nin de aralarında bulunduğu 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adreslere düzenlene baskınlarda Siber polis bile büyük şaşkınlık yaşarken, para sayma makinesi bile ele geçirildi. Çete üyelerinin kısa süre içerisinde 37 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilirken, 175 adet başkalarına ait banka kartları bulundu.

Ekleme: 20.12.2022 - 13:43 Güncelleme: 20.12.2022 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
İkizler öyle bir vurgun yaptı ki: Kazandıkları para dudak uçuklattı!İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı faaliyet yürüten bahis çetelerine göz açtırmıyor. Siber polis 28 yaşındaki ikiz kardeşler Rıdvan ile Kaan T.'nin yönettiği 28 kişilik bahis çetesi 2 ay boyunca teknik takiple izledi. Polisler çetenin finansal hareketlerini mercek altına alıp, detaylı araştırmalar yaptı. Şüphelilerin polise yakalanmamak için işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmaları üzerinden hesaplar açıp para trafiğini bu şekilde yürüttüklerini belirledi. Paravan şirket kurarak banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştiren çete üyelerinin suçtan elde ettikleri paraları ülkemizde temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına ve kripto para varlıklara dönüştürdükleri tespit edildi.

İkizler öyle bir vurgun yaptı ki: Kazandıkları para dudak uçuklattı!

REZİDANSLARDA LÜKS YAŞAM

Yasa dışı bahis organizasyonunun ikiz kardeşler tarafından yönetildiği, kardeşlerden Kaan T.'nin suç çetesini yönetmek için Makedonya'da bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri kazanç ile rezidanslarda lüks bir yaşam sürdürdükleri ve bu suçtan yaklaşık 37 milyon lira haksız haksız kazanç sağladıkları belirlendi. İzmir merkezli Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da olmak üzere 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 26 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

26 KİŞİ GÖZALTINDA, 2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Makedonya'da bulunan diğer ikiz kardeş Kaan T.'nin de aralarında bulunduğu 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Adreslere düzenlene baskınlarda Siber polis bile büyük şaşkınlık yaşarken, para sayma makinesi bile ele geçirildi. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 331 bin lira para, bir adet para sayma makinesi, 175 adet başkalarına ait banka kartı, 43 adet telefon, 10 adet laptop, 2 adet tablet, 2 adet usb bellek ve 1 içimlik esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesapları, kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği tespit edilen lüks bir otomobile de el konuldu.

İkizler öyle bir vurgun yaptı ki: Kazandıkları para dudak uçuklattı!
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