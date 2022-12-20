  • USD: 18,63 - 18,66
  • EURO: 19,79 - 19,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çanakkale'de 54 kaçak göçmen yakalandı, lastik bot içindeki 39 göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 54 kaçak göçmen yakalandı, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ekleme: 20.12.2022 - 10:14 Güncelleme: 20.12.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Ayvacık'ta Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik bot içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 54 kaçak göçmen yakalandı.

39 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Öte yandan ekipler, yine Ayvacık ilçesinde farklı saatlerde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen lastik bot içerisindeki 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Saadet zinciri vurgunu! 50 bin kişiyi soydular: Önce kazandırıp sonra dolandırdılar
Yunanistan F-16'larımızı engellemeye çalıştı! Kahraman pilotlarımız böyle karşılık verdi...
Rüzgar tersine dönünce Google mu devreye sokuldu? İmamoğlu'ndan yeni mağduriyet tiyatrosu: 'İnternetçi' Taylan bu işin neresinde?
ABD'de Bayraktar Kızılelma şaşkınlığı: 10 ay içinde uçtu
CHP’li belediyede taciz iddiası: Olayı dinlemek yerine darp etmeye çalıştılar
İyi Parti'den Kılıçdaroğlu'na işine bak tepkisi
Asgari ücrette karar günü
13 ilde şafak vakti FETÖ operasyonu: 30 şüpheli aranıyor
Bakan Nebati: BES'te fon büyüklüğümüz yaklaşık 420 milyar liraya ulaştı
İsmail Saymaz'dan bomba iddia! Akşener'den 'Kılıçdaroğlu' talimatı! 'Çarşamba'yı bekleyin'
ABD’de Kongre Baskını soruşturmasında yeni gelişme...
Hisarcıklıoğlu’ndan TOGG açıklaması... 'Avrupa'da test onaylarımız geçiyor'
Bakan Nebati açıkladı! 'KGF paketiyle yaklaşık 250 milyar liralık kredi hacmi sunulacak'
Bakan Yanık'tan 6 yaşındaki çocuğa istismar açıklaması...
AB doğal gazda tavan fiyatı belirledi!
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! 'Çok yakında' diyerek duyurdu!
HDP'li Garo Paylan'dan polise tehdit! 'Altı ay sonra hesap vereceksin'
Alevi de biziz Sünni de biziz: Devlet Bahçeli arsasını Horasan Erenleri Federasyonu’na hibe etti
Yargıtay Başsavcılığından HDP'nin hazine hesaplarına bloke talebi...
Netanyahu'nun kuracağı hükumete tepkiler büyüyor! İsrailliler ülkeyi terk edecek...
20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

20 Aralık hava durumu: O illere kar ve sağanak geliyor!

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

İntihar değil cinayet çıktı! Cezaevinden mektup yazdı: Elimde patladı

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Bir yılda 140 bin kişi ziyaret etti: Gören hayran kalıyor

Benzin ve motorine çifte indirim

Benzin ve motorine çifte indirim

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

Deniz ulaşımına fırtına engeli: Çok sayıda sefer iptal

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar

İstanbul'da ilginç görüntü: Gören telefona sarıldı sis bombalarıyla tozu dumana kattılar