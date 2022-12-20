Bakan Soylu duyurdu: Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 8 terörist etkisiz

Jandarma Komutanlığı tarafından SİHA ve ATAK helikopterlerinin de katıldığı Şırnak Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki operasyonda 3 terörist daha sarı torbaya girerken, 1 terörist sağ olarak yakalandı. Böylelikle bölgede son 3 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi.Öldürülen teröristler arasında 7,5 ay önce şehit düşen Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in katillerinin de olduğu öğrenildi.İçişleri Bakanlığı yürütülen başarılı operasyonlarla Şırnak Cudi Dağı'nın teröristlerden temizlendiğini açıkladı.Yeni başlatılan Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı JÖH ve Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde başlatılan ve J-SİHA, IHA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ATAK Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteklediği operasyonda 3 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 terörist teslim oldu.