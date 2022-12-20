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Bakan Özer yarıyıl tatilindeki ücretsiz kurslar için tarih verdi!

Millî Eğitim Bakanlığı, yarıyıl tatilinde dört alanda ücretsiz kurs açacak. Bakan Özer, “21 Ocak’ta başlayan kurslar 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Ocak ayı başında öğrencilerimizin başvurularını alacağız.” dedi.

Ekleme: 20.12.2022 - 13:50 Güncelleme: 20.12.2022 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Bakan Özer yarıyıl tatilindeki ücretsiz kurslar için tarih verdi!2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem, 6 Şubat 2023 pazartesi günü başlayacak.

Millî Eğitim Bakanlığı, 21 Ocak- 5 Şubat günleri arasında matematik, İngilizce, bilim ve sanat alanında dört farklı kurs açacak.

İlk kez geçen yaz tatilinde başlatılan ücretsiz kurs uygulamasının öğrencilerden büyük ilgi gördüğünü belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “İlk kez yaz tatilinde açtığımız kurslardan 1 milyon öğrencimiz yararlandı. Öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de çok verimli geçen bu kursların devam etmesini istediklerini belirttiler. Bakanlık olarak biz yarıyıl tatilinde de ücretsiz kurslarımızla tüm öğrencilerimizin yanındayız. Eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması için kurslarımız her öğrencimizin erişebileceği şekilde tasarlandı. Bu kurslarda öğrenmeyi çok daha eğlenceli hâle getiren bir çerçeve programımız var. Yer sınırlamamız yok. Öğrencilerimiz de öğretmenlerimiz de bulundukları yerleşim biriminde açılan kurslara katılabilecek. 21 Ocak'ta başlayan kurslar, 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Ocak ayı başında öğrencilerimizin başvurularını alacağız.” diye konuştu.

Matematik ve İngilizce kursları için öğretmen başvuruları 7-11 Ocak, öğrenci başvuruları 12-17 Ocak tarihleri arasında alınacak. BİLSEM kursları takviminde ise öğretmenler başvurularını 2-6 Ocak, öğrenciler 9-13 Ocak tarihleri arasında yapacak.

Matematik ve İngilizce derslerinde açılacak kurslarda 4, 5 ve 6. sınıf, 7 ve 8. sınıf, 9 ve 10. sınıflarla 11 ve12. sınıflar için beş grupta etkinlik yapılacak. Bir öğrenci bu kursların her ikisine de başvurabilecek. Öğrenciler bir dersten günlük 2, haftada 10, toplamda 20 saatlik programlara dâhil olacak. İki kursa katılan öğrenci, haftada 40 saat ders almış olacak.

BİLSEM destekleme ve yetiştirme kurslarında ise bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programı günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlanacak. Bir öğrenci en fazla iki farklı atölye/ders grubundan BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursuna devam edebilecek; haftalık 16, toplamda ise 32 saat atölyelere katılabilecek. BİLSEM kursları 2 ve 12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere açık olacak.
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