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İstanbul'da 'Koğuş' operasyonu: 22 adrese baskın

İstanbul’un dört farklı ilçesinde düzensiz kaçak göçmenlerin barındığı 22 adrese baskın yapıldı. Fazla insan barındırılması için bölmelere ayrıldığı ve “Koğuş” şeklinde ranza sistemleri kurulu olan adreslerde 196 düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Adreslerini düzensiz kaçak göçmenlere kiraya veren 11 adres sahibi de gözaltına alındı ve 11 kişiye toplamda 504 bin 504 lira idari para cezası kesildi.

Ekleme: 2.12.2022 - 09:32 Güncelleme: 2.12.2022 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 'Koğuş' operasyonu: 22 adrese baskın
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; evlerini veya iş yerlerini ülkemizde kaçak durumda bulunan düzensiz kaçak göçmenlere kiralayan kişilere yönelik peş peşe seri operasyonlar düzenledi.

Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt ve Sultangazi İlçeleri'nde düzensiz kaçak göçmenlerin barındığı 22 farklı adrese baskın yapıldı ve 196 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan detaylı incelemelerde; söz konusu adreslerin fazla insan barındırılması için bölmelere ayrıldığı ve adreslere 'Koğuş' şeklinde ranza sistemleri kurulduğu tespit edildi.

KAÇAK GÖÇMEN BAŞINA 2.574 LİRA CEZA…
Gözaltına alınan ve Geri Gönderme Merkezleri'ne teslim edilen düzensiz kaçak göçmenlerin, adres sahiplerine kişi başı ortalama 60 ile 80 Euro kiralar ödedikleri, adres sahiplerinin tek adresten ortalama 25 bin lira kira geliri elde ettiği saptandı. Adres sahibi 11 kişi ve düzensiz kaçak göçmenlerin 'Şok Evi' olarak adlandırılan söz konusu adreslere yerleştirilmesine aracılık eden Suriye uyruklu bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz kaçak göçmenleri adreslerinde barındırarak haksız kazanç elde eden 11 adres sahibine, adreslerinde barındırdıkları düzensiz kaçak göçmen başına iki bin 574 lira olmak üzere toplamda 504 bin 504 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul'da 'Koğuş' operasyonu: 22 adrese baskın



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