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Erdoğan'ın çağrısından sonra İYİ Parti'de yeni istifalar: AK Parti'ye geçtiler

Karabük'te aralarında belediye meclis üyesi ve eski milletvekili adayının da olduğu 25 kişi İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçti.

Erdoğan'ın çağrısından sonra İYİ Parti'de yeni istifalar: AK Parti'ye geçtiler
Ekleme: 2.12.2022 - 14:17 Güncelleme: 2.12.2022 - 14:19 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan'ın çağrısından sonra İYİ Parti'de yeni istifalar: AK Parti'ye geçtiler
Karabük'te İYİ Parti'den istifa eden ve aralarında belediye meclis üyesi, kurucu yönetim kurulu üyeleri, eski milletvekili adayı ve parti üyelerinden oluşan 25 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti'ye geçti.

“Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları Karabük” programında AK Parti'ye katılanların rozetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti MKYK üyeleri ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz taktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi sonrası gündemi değerlendirme konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve İYİ Partililere, 'Temenni ederiz ki İYİ Parti 6'lı masayı terk ederek yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir' ifadesinin ardından Karabük'te partilerinden topluca istifa eden 25 kişi AK Parti'ye geçti.

“Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları Karabük” programı çerçevesinde AK Parti Karabük İl Başkanlığında düzenlenen toplantı sonrası AK Parti'ye katılanların rozetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti MKYK üyeleri, Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz taktı.

Erdoğan'ın çağrısından sonra İYİ Parti'de yeni istifalar: AK Parti'ye geçtiler

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Cumhur İttifakı'nın milletin hak ve menfaatlerini gözettiği proje ve vizyonun yeni yüzyıl ile ortada olduğunu söyleyerek 6'lı masaya göndermede bulundu.

'6'LI MASAYADAN TÜRKİYE'YE HİÇBİR FAYDA GELMEZ'

Uygur, kendilerini Millet ittifakı olarak nitelendirenlerin mahiyetine bakıldığında milletin hiçbir meselesi ilgili çalışmalar içinde olmadığını belirterek, “Proje, vizyon, politika üretemeyen; milletin meseleleri ile ilgili kendi aralarında uzlaşamayan, kısır çekişmelerin içeresinde hapsolmuş ve seçime 6 ay kala bir zaman kalmasına rağmen hala cumhurbaşkanı adaylarını belirleyememiş. Geçtiğimiz günlerde bir anayasa değişikliği taslağı ortaya koydular. Bunun içeriğine bakıldığında ülkenin ve memleketin meselelerini çözmekten, hitap etmekten uzak. 6'lı masanın her bir ferdinin mavi boncuk dağıtan ve eski Türkiye özlemini ortaya koyan bir taslak olduğunu gördük. Miletlimizin 6'lı masadan Türkiye'ye hiçbir hayır gelmeyeceğini, 6'lı masa ve altındakileri de iyi bilen milletimiz, bu ittifaktan Türkiye'ye hiçbir fayda gelmeyeceğini artık iyi biliyor” dedi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ise, AK Parti'nin her geçen gün büyüyerek, genişlemeye devam ettiğini söyleyerek, “AK Parti İl teşkilatı ile görüşmeler ve istişareler yapılarak İYİ Parti'den ciddi bir katılım oldu. Karabük Belediye Meclis Üyesi Yusuf Çelik, eski milletvekili adayı ile İYİ Parti kurucusu ve partilerinin çeşitli kademelerinde görev almış 25 kişi partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı. Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine partimize üye oldular. Bundan sonra dava arkadaşlığımız, yol arkadaşlığımız inşallah daim olacak. Hep birlikte memleketimize ve milletimize hizmet edeceğiz, hayırlı uğurlu olsun. AK Parti'miz büyük bir ailedir. Siyaset yapmak isteyen, içinde vatan millet aşkı olan, şehrimize hizmet etmek isteyenleri partimize davet ediyorum. AK Parti'mizin kapıları herkese açıktır” açıklamalarında bulundu.

Konuşmaların ardından, İYİ Parti'den istifa edenlerin rozetleri takılarak parti binası önünde topluca hatıra fotoğraf çektirildi.


Erdoğan'ın çağrısından sonra İYİ Parti'de yeni istifalar: AK Parti'ye geçtiler
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