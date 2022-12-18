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Kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekleme: 18.12.2022 - 00:46 Güncelleme: 18.12.2022 - 00:53 / Editör: Ozge Selin
Kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi! 1 kişi hayatını kaybettiKaza Zonguldak-Ankara karayolu Beycuma yol ayrımı mevkiinde yaşandı. Recai Kalaycı (58) idaresindeki 67 EK 527 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıktı. Otomobil önce yol kenarındaki duvara çarptı ardından da su kanalına devrildi.

Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine AFAD, sağlık ekipleri, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kontrolden çıkan otomobil kanala devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti


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