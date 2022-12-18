Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi!

Polisten yapılan açıklamada, Amersfoort Merkez İstasyonu'ndaki tren raylarında yenileme çalışmaları esnasında patlamamış bomba bulunduğu bildirildi.Bomba imha ekiplerince (EOD) etkisiz hale getirilen bombanın, İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirtilen açıklamada, bombanın ağırlığı ve hangi ülke tarafından atıldığının tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü kaydedildi.Hollanda'nın orta bölgesinde yer alan Amersfoort, İkinci Dünya Savaşı'nda lojistik açıdan önemli bir konumda olması sebebiyle birçok kez bombalanmıştı.