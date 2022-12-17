Necip Hablemitoğlu suikastında flaş gelişme: Levent Göktaş Türkiye'ye iade edildi!

Bulgaristan’dan iade talebi kabul edilen Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı Mustafa Levent Göktaş Türkiye’ye getirildi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 23.55'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a getirilen Göktaş, uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Göktaş suikast ile ilgili yapılan sorgusunun ardından mahkeme tarafından hakkında yargılamayla ilgili karar verilecek.

Son dakika haberi: 18 Aralık 2002'de uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybeden Akademisyen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun suikastiyle ilgili Bulgaristan'a kaçan firari Mustafa Levent Göktaş, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tarafından 'Tasarlayarak Öldürme' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüt kurma' suçlarından 5 Eylül 2022 tarihinde Bulgaristan'dan iadesi talep edilmişti.Hakkında kırmızı bülten bulunan Mustafa Levent Göktaş'ın iade talebi Bulgaristan tarafından kabul edildi.UÇAKLA GETİRİLDİAnkara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Doç Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanan Mustafa Levent Göktaş,Türkiye'ye iade edildi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 23:55'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İnterpol tarafından İstanbul'a getirilen Göktaş, uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.Kararın ardından Levent Göktaş, Türkiye'ye iade edildi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle saat 23.55'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan İstanbul'a getirilen Göktaş, uçaktan İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.İDDİANAMEYİ KABUL EDEN MAHKEMEYE BAĞLANACAKMustafa Levent Göktaş, İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Havalimanındaki adliyeden SEGBİS ile iddianameyi kabul eden Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlacak. Göktaş'a hakkındaki tutuklama talebi okunduktan sonra suikast ile ilgili ifadesi alınacak. Yapılan duruşma sonrasında Göktaş hakkında karar verilecek.