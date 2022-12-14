MSB: 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.