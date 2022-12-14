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MSB: 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Ekleme: 14.12.2022 - 13:59 Güncelleme: 14.12.2022 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.
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