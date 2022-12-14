MSB: 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.



Bakanlığın sosyal hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlardaki mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Hudut Kartallarımız Iğdır hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 31 bin 587 gram metamfetamin ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.