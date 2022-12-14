Azerbaycan'da mayın patlaması: 1 asker öldü, 3'ü asker 7 kişi yaralandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bugün 18.00 sularında Kelbecer ili Çırak köyünde onarım ve inşaat işlerinde çalışan 4 şirket çalışanının antipersonel mayınının patlaması nedeniyle yaralandığı bildirildi.Açıklamada, yaralı çalışanları tahliye için bölgeye giden ve mayına basan 4 askerden 1'nin yaşamını yitirdiği kaydedildi.Olayda 3'ü asker 7 kişinin yaralandığı belirtildi.