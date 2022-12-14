  • USD: 18,62 - 18,66
  • EURO: 19,64 - 19,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Antalya'da selden etkilenenlere destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, psikososyal ekipleriyle Kumluca ve Finike'de selden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını belirterek, toplam 51 personelin 253 hanede 607 vatandaşa psikososyal destek hizmeti verdiğini bildirdi.

Ekleme: 14.12.2022 - 00:07 Güncelleme: 14.12.2022 - 00:09 / Editör: Ozge Selin
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Antalya'da selden etkilenenlere destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Psikososyal ekiplerimiz ile Kumluca ve Finike'de selden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Toplam 51 personelimiz ile 253 hanede 607 vatandaşımıza psikososyal destek hizmeti sağladık." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Antalya'da selden etkilenenlere destek

Kumluca'da yaşanan selde zarara uğrayan hanelere ilişkin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Yanık, "İlk etapta acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 2,5 milyon lira kaynak aktardık." bilgisini verdi.
Bakan Nebati'den asgari ücretten vergi alındığını sanan Kılıçdaroğlu'na: Vergi dışı bırakalı bir yıl olacak
HDP'den CHP ve İYİ Parti ile 'İttifak' itirafı! Akşener buna ne diyecek?
Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi...
Hakkında gözaltı kararı verilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kastamonu'da yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da...
Somali'de sekiz milyon kişi yetersiz besleniyor: BM'nin verileri akıllara Tahıl Koridorunun önemini getirdi
Üçüncü durak Almanya: Kılıçdaroğlu'nun icazet seferi yarın başlıyor
TUSAŞ'ın yeni insansız savaş uçağı ANKA-3 MİUS geliyor
CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a adaylık vetosu!
CHP'li yöneticiden gazeteciye yumruklu saldırı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 'Bu ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz'
Sağlık Bakanı Koca'dan ilaç sorunu açıklaması... '1-2 gün içerisinde çözüm için adım atılacak'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 28 Şubat oyununa izin vermeyiz
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye ziyaret
6 yaşındaki çocuk gelin davasının tarihi öne çekildi
Putin acil emir verdi ABD harekete geçti: Sesten beş kat hızlı füzeler ateşlendi
AK Parti'den asgari ücret zammı ve EYT açıklaması! Milyonları ilgilendiren flaş sözler...
HDP’li Paylan’a tepki! 'HDP’li belediyeleriniz bizi mağdur ederken neredeydiniz?'
Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatma Gümüşel hakkında flaş hamle! 6 yaşındaki kıza cinsel istismar davasında yeni gelişme
İzmir’i sağanak vurdu, araçlar suda mahsur kaldı
Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den turuncu kodlu uyarı! Çok kuvvetli olacak

Afrika değil İstanbul: Sürü halinde görüntülendiler

Afrika değil İstanbul: Sürü halinde görüntülendiler

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu: Tek tek ortaya çıkarıldı bir şehrin tarihini değiştirecek

WhatsApp'tan yeni özellik: Artık değişiyor

WhatsApp'tan yeni özellik: Artık değişiyor

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Seyahat süresi altı saatten iki saate düşecek: Tarih verildi

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor

Esrarengiz görüntü: Ne olduğunu kimse anlayamadı herkes bu garip olayın sebebini merak ediyor