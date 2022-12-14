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15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınları yaşanabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunda 15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Orta Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısı sağanak yağışlı olacak. Yağışların Orta Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. İşte il il ülke genelinde hava durumu..

Ekleme: 14.12.2022 - 09:49 Güncelleme: 14.12.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
15 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sel ve su baskınları yaşanabilir
Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Artvin dışında Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Bilecik, Sinop, Muğla, Aydın'ın iç kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış alan yerlerde 2 ila 6 derece azalacağı, Marmara'nın batısında 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların Akdeniz bölge geneli, Samsun, Çorum, Amasya, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Karaman, Konya'nın kuzey ve batısı ile Ankara'nın güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Batı Akdeniz kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; sabah saatlerinden itibaren Mersin çevreleri ile Karaman'ın güneyi, öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş‘ta yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin'in kıyı kesimlerinde ise çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Antalya'nın batı ve merkez ilçelerinde sabah saatlerinde, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde öğle saatlerinde, Antalya'nın doğu kesimlerinde ise akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Yetkililer vatandaşları sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, kıyı kesimlerde küçük çaplı dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısı konusunda uyardı.

15 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM'den Adana, Ankara, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kırşehir, Konya, K.Maraş, Yozgat, Aksaray,Karaman ve Kırıkkale için sarı kodlu uyarı verilirken, Antalya ve İzmir için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il genelinin, öğleden sonra doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde güney ve doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 16°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde il genelinde kuvvetli, doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı


ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
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