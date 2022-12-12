İYİ Partili Başaran'ın sevgilisinden şoke eden iddia! 'Çocuğu aldırmak için baskı yapıyor'

İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran'ın (65) kendisinden 33 yaş küçük olan sevgilisi E.Ş. (32) yaklaşık 4 aylık hamile olduğunu ve Başaran'ın kendisinden olan çocuğu aldırması için baskı yaptığını, bu konuda kendisini tehdit ettiğini söyleyerek şikayette bulundu. Konyaaltı'nda karakola başvuran E.Ş isimli kadın, sevgilisi olduğunu belirttiği İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran hakkında 'tehdit' iddiasıyla şikayette bulundu.'3 YILLIK İLİŞKİMİZ VAR'Mehmet Başaran ile yaklaşık 3 yıldır ilişkileri olduğunu belirten E.Ş, 4 aylık hamile olduğunu söyledi. Başaran'ın kendisine çocuğu aldırmak için baskı yaptığını ve bu konuda tehdit ettiğini söyleyen E.Ş, şikayette bulundu. Şahin'in; elektronik kelepçe, kadın sığınma evi ve önleyici tedbir kararı istemezken cep telefonuna KADES uygulaması telefonuna indirilerek zor anda güvenlik güçlerinden yardım isteyeceği öğrenildi. Şikayetin ardından olay ile ilgili güvenlik güzleri güçleri ve savcılığın tahkikata başladığı ifade edildi.3 AYRI SUÇ KAYDI VARİYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran hakkında şikayette bulunan ve sevgilisi olduğunu iddia eden E.Ş'in 'Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma', 'Basit Yaralama' ve 'Suç Örgütlerinin İsimlerini Kullanarak Birden Fazla Kişi ile Tehditte Bulunmak' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.