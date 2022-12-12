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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den TBMM'de enflasyon mesajı! 'Her ay düşüş göreceğiz'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada enflasyona ilişkin net açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati "Enflasyonda her ay düşüş göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den TBMM'de enflasyon mesajı! 'Her ay düşüş göreceğiz'
Ekleme: 12.12.2022 - 21:16 Güncelleme: 12.12.2022 - 21:28 / Editör: Ozge Selin
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den TBMM'de enflasyon mesajı! 'Her ay düşüş göreceğiz'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'deki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İstihdamı artırmak bizler için hayati önemdedir. Gayretlerimizin meyvesini aldığımızı görüyoruz. İlk on ayda istihdam artışı 1 milyon 227 bin kişi olmuştur. Ekim itibarıyla istihdam 31,2 milyon seviyesiyle tarihi zirveleri görmüştür.

Yüksek enflasyon nedeniyle para politikaları sıkılaşırken, finansman maliyetleri artmış ve resesyon beklentileri güçlenmiştir. Böylece, 2022'de küresel büyümenin yüzde 3,2'ye gerilemesi öngörülüyor.

Üretim ve istihdam kapasitesini artıran Türkiye, 2021 yılında yüzde 11,4 ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olmuştur. Ülkemiz bu güçlü performansını 2022 yılında da sürdürmüş; ilk üç çeyrekte yüzde 6,2 ile dünya ortalamasının oldukça üzerinde büyümüştür.

Yüksek enflasyonun sebep olduğu tüm sorunların farkındayız ve enflasyonla mücadeleyi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Enflasyon bugün istisnasız tüm ülkelerin başlıca sorunu. Emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, tedarik zincirlerindeki aksamalar ve arz kısıtları tüm dünyada yüksek enflasyona neden oldu. Bu süreçte ülkemizde de enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma yaşadık.

"HER AY DÜŞÜŞLER OLACAK"

Yıllık enflasyon, Kasım ayındaki zirvesinden gerilemeye başlamıştır. Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları ve diğer politikalarımız sayesinde Türk Lirasında sağladığımız istikrarlı seyir bu sonucun alınmasında etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde, küresel emtia fiyatları, döviz kuru gelişmeleri ve beklentilerde görülecek iyileşmelerle birlikte gerek tüketici gerek üretici enflasyonunda düşüşler devam edecektir. Her ay bu düşüşler gerçekleşecektir.
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