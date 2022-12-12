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Cumhurbaşkan Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde: Burs ve kredi miktarı arttı

KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu soruları bir süredir gündemde yer alıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerinin kredi ve burs rakamlarını açıkladı. KYK bursu ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte, detaylar…

Cumhurbaşkan Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde: Burs ve kredi miktarı arttı
Ekleme: 12.12.2022 - 22:22 Güncelleme: 12.12.2022 - 22:23 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkan Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde: Burs ve kredi miktarı arttı
Kabine Toplantısı ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemde ödenecek rakamları açıkladı. Güncel rakamları hatırlatan Erdoğan yeni miktarı da aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Yüksek öğrenim öğrencilerimizin kredi burs miktarını biz göreve geldiğimizde 45 lira veriyorlardı. Bu yıl itibariyle lisansta 850 idi.

Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira idi. Şimdi bunu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700, doktorada 2550 liraya yükseltmiştik.

Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz barınma yardımını aylık 750 liradan 1800 liraya çıkardık, hamdolsun bu yıl 850 bin kişiyle yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan öğrencilerimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamı açıklıyorum; lisans öğrencilerinde 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2500 liraya, doktora öğrencileri için 3750 liraya çıkartıyoruz.

Yeni kredi ve burs rakamlarının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Burstan yararlanacak öğrenciler,

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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