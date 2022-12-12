Cemal Enginyurt: Bir tek Demokrat Parti'ye küfretmediğim için bu partideyim

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, "Niye CHP'ye, niye İYİ Parti'ye gitmedin" diyenlere TBMM kürsüsünden yanıt verdi. Sadece Demokrat Parti'ye küfretmediği için o partide olduğunu söyleyen Enginyurt, "Ben buyum ne var bunda" ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt: Bir tek Demokrat Parti'ye küfretmediğim için bu partideyimDemokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında söz aldı.Kendisine 'Niye CHP'ye, niye İYİ Parti'ye gitmedin' diyenlere TBMM kürsüsünden yanıt veren Enginyurt, Demokrat Parti'ye küfretmediği için o partide olduğunu söyledi.'BEN BUYUM NE VAR BUNDA''Ben buyum ne var bunda' ifadelerini kullanan Enginyurt'a diğer milletvekilleri tepki gösterdi.