Bakan Yanık: 8 Psikososyal Destek Ekibi ile Antalya'dayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçesinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili, "28 personelden oluşan 8 Psikososyal Destek Ekibimiz ile sahadayız. Ayrıca bölgeye bir de Mobil SHM (Sosyal Hizmet Merkezi) yönlendirdik" dedi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kumluca ve Finike'de selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 28 personelden oluşan 8 Psikososyal Destek Ekibimiz ile sahadayız. Ayrıca bölgeye bir de Mobil SHM yönlendirdik. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında" ifadelerini kullandı.