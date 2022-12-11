  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,67 - 19,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır’da yağ tenekesi içinde 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Otobüs terminalinde Ankara’ya gidecek otobüse emanet olarak bırakılan 2 teneke katı yağ içerisine gizlenmiş 6 kilo 985 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Ekleme: 11.12.2022 - 12:26 Güncelleme: 11.12.2022 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır’da yağ tenekesi içinde 7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Diyarbakır'dan farklı illere yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde, Ankara seferini yapacak olan yolcu otobüsüne emanet olarak verilen eşyalarda arama yapıldı.

7 kilo uyuşturucu yakalandı
Yapılan aramada, 2 teneke içerisinde katı yağlar arasına gizlenmiş 6 kilo 985 gram skunk ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddiasına cevap
Asgari ücret görüşmelerinde ekonomik veriler masaya yatırılacak
Mustafa Varank Meclis'e Togg ile geldi
Çocuk istismarına ilişkin paylaşım yapan okul müdürü hakkında soruşturma
6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi soruşturmasında savcıdan skandal hata! Dosyadaki raporu görmezden geldi
Didim Belediyesi'nde yeni bir skandal daha! HDP’li vekilin kaçak villasına CHP koruması
İçişleri Bakanı Soylu'dan HDP ve CHP'ye sert sözler! Tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Genel Kurulu'nda,
Bakan Koca açıkladı: Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 atama
İYİ Parti'deki darp skandalında yeni detaylar: İYİ Partili Melek Güney olay anını anlattı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın 'suikast' iddialarına yanıt: Allah akıl fikir versin
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na Togg daveti: İthal danışmanlarını al gel
New York Times’tan dikkat çeken analiz: Türkiye enerji üssü olma yolunda hızla ilerliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 mesajı: Son kez destek istiyoruz
Bakan Soylu'dan HDP'li Meral Danış Beştaş'a sert tepki: Peruklarınızı takın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ABD'li danışman eleştirisi: Öyle ithal danışmanlarla yürümedik milletimiz bize yeter
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık emir alan değil emir veren bir ülke
İngilizlerin yumurta krizinde yeni perde: Bu sadece başlangıç!
AB'nin krili yüzü! Gizli göçmen hapishaneleri ifşa oldu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye insan haklarında dünyaya örnek oluyor
Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteorolojiden 28 kente 'turuncu' ve 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Kreşte şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı: Çocukları ceza olarak karanlık odalara kapatıyorlarmış

Kreşte şiddet olayında yeni detaylar ortaya çıktı: Çocukları ceza olarak karanlık odalara kapatıyorlarmış

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı

Yusufeli Barajı’nda su seviyesi 47 metreye ulaştı: Boşaltılan köylerdeki evler birer birer sular altında kalmaya başladı

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Şehir genelinde doğal gaz kesintisi: Kısıtlı alanlara veriliyor

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

Elon Musk'tan 3. ifşa! Donald Trump'ın hesabı nasıl askıya alındı? Dikkat çeken bağlantılar...

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli

İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli