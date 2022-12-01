Beylikdüzü’nde korkunç olay! Kız arkadaşını vurup canına kıymış
İstanbul Beyikdüzü’nde ihbar üzerine bir eve giden polis ekipleri evde Muhammet Yusuf Tekin (20) ile Duygu Unutmaz (19)'ın cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde Tekin’in arkadaşı Duygu Unutmaz’ı vurduktan sonra aynı silahla canına kıydığı öne sürüldü. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
İddiaya göre, Muhammet Yusuf Tekin, Duygu Unutmaz'ı silahla öldürdükten sonra intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları inceleme sırasında olay yerinde bir adet boş kovan bulurken Muhammet Yusuf Tekin'in anne ve ağabeyi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Mahalle sakini, 'Çocuk kıza, 'Beni istemiyorsan niye geldin' diyor. Sonra kızı çekip vuruyor o sıra kendisi de vuruluyor' diye konuştu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.