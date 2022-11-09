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Volvo'nun üreticisi ülkeden Togg'a övgü: Türk yerli otomobili gözünü Avrupa'ya dikti

Dünyanın en büyük otomotiv markalarından Volvo'nun üreticisi olan İsveç'te, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG konuşuluyor. İsveç merkezli Expressen gazetesinde yer alan bir makalede, piyasaya sürülmeye hazırlanan yepyeni elektrikli otomobil TOGG'un, gözünü Avrupa'ya diktiği, "Türkiye satışlarının başlamasından yaklaşık 15-18 ay sonra otomobil Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanabilir.

Volvo'nun üreticisi ülkeden Togg'a övgü: Türk yerli otomobili gözünü Avrupa'ya dikti
Ekleme: 9.11.2022 - 14:06 Güncelleme: 9.11.2022 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Volvo'nun üreticisi ülkeden Togg'a övgü: Türk yerli otomobili gözünü Avrupa'ya dikti
Türkiye'ye otomotiv alanında çağ atlatacak yerli otomobil TOGG'un Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 29 Ekim'de seri üretime başladı.

Avrupa, Çin, Rusya ve Amerikan basınında geniş yer bulan TOGG, uluslararası basında konuşulmaya devam ediyor. Son olarak, İsveç merkezli Expressen gazetesi, bir teknoloji üssü olarak tasarlanan Gemlik Kampüsü ve TOGG'u sayfalarına taşıdı. Makalede, "Türkiye'nin yeni bir otomobil markası ve piyasaya sürülmeye hazır yepyeni bir elektrikli otomobili var. Devlet tarafından finanse edilen TOGG'un elektrikli SUV aracı, gözünü Avrupa'ya dikti. TOGG C SUV Türkiye'de satışları 2023'ün üçüncü çeyreğinde başlayacak ve şimdiden Avrupa'ya ihracat planları yapıyorlar. Türkiye'de satışların başlamasından yaklaşık 15-18 ay sonra otomobili Avrupa'ya ihraç edebilirler" ifadelerine yer verildi.

"ERDOĞAN BAŞLANGICINDAN BU YANA DESTEK VERDİ"

Expressen makalesinde, Türk otomotiv endüstrisinin, büyük üretim tesisleri ile dünyanın en büyüklerinden biri olduğu belirtilirken, "Türkiye'nin şimdiye kadar kendi, yerli otomobil markası yoktu. Dört yıl önce, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu kuruldu. Şimdi markanın ilk modeli C SUV, Gemlik Kampüsü'nde törenle tanıtıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, başlangıcından bu yana projeye destek verdi ve lansmanda konuştu" ifadelerine yer verildi.

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Gemlik fabrikası tam kapasiteye ulaştığında, burada yılda 175.000 araç üretilecek. Yaklaşık 4.300 kişi doğrudan, 20.000 kişi dolaylı olarak istihdam edilecektir." açıklamasına da yer verilirken, Gemlik Kampüsü'nde 2030 yılına kadar 1 milyon TOGG'un üretimi planlandığı belirtildi.

0'DAN 100 KM/S 4,8 SANİYE

Makalede, TOGG'un modelleri ve teknik özelliklerine de dikkat çekildi. TOGG C SUV’un, iki versiyonun piyasaya sürüleceği, orta modelin 201 beygir gücü, iki tekerlekten çekiş ve 7.6 saniyede 0'dan 100 km/s hıza sahip bir model olacağı ifade edildi. 402 beygir gücü, dört tekerlekten çekiş ve 0'dan 100 km/s hıza 4,8 saniyede çıkabilen diğer modelin, akü boyutuna ve motor gücüne bağlı olarak menzilinin değişeceği belirtildi.
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