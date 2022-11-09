Fırıncılar Odası Başkanı'ndan 'İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7.50 TL olacak' iddiasına ilişkin açıklama

Türkiye Fırıncılar Başkanı Halil İbrahim Balcı, 'İstanbul'da ekmek fiyatı 7.50 TL olacak' iddiasıyla ilgili konuştu. Balcı, "Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin Aralık'ta 7.50 TL olacak demesi gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Fırıncılar Başkanı Halil İbrahim Balcı, 'İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7.50 TL olacak' iddiasına ilişkin, 'Bu kişilerin hiçbir yetkisi yokken fiyat talep etme yetkisi dahi olmamasına, komisyonda görevi olmamasına rağmen ekmek fiyatına ilişkin Aralık'ta 7.50 TL olacak demesi gerçek dışıdır.' ifadelerini kullandı.



Balcı, 'Aralık ayında ekmek 5 TL'nin üzerinde olmayacak, Ocak ayında da kamuoyunda yer aldığı şekilde bir ekmek fiyatı ile karşı karşıya kalmayacağız.' dedi.