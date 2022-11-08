Muhalefetin fabrika iftirasını rakamlar yalanladı! 2023’e 5.000 yeni fabrika ile giriyoruz

Türkiye'nin üretim hamlesi son 20 yılda ciddi bir ivme kazandı. Muhalefetin 'Türkiye'de fabrika kurmadılar' iftiralarını rakamlar boşa çıkardı. 2002 yılında 138 olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2022'de 378'e yükselirken o dönemde 12 bin 800 olan fabrika sayısı bugün 74 bin 200 oldu. Yeni parsel alanları ve sanayi bölgeleri yatırımları da devam ediyor. OSBÜK verilerine göre inşası devam eden fabrika sayısı 5 binin üzerine çıktı.Rakamlar istihdama da yansıdı. 2002'de 384 bin kişinin çalıştığı OSB'lerde, bugün 2 milyon 770 bin kişi istihdam ediliyor. OSB'lerin toplam alan büyüklüğü 100 bin hektara ulaşırken, sanayi parsel sayısı ise 54 bin 528'e ulaştı. Bu rakamın 42 bin adedinin tahsisi gerçekleştirilirken 3 bin 500 adedinin de inşaat çalışması devam ediyor. Üretimde Batı'nın tekeli de kırıldı. Gaziantep OSB, 5 bölgesi ve 43 milyon 200 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük OSB'si oldu. Gaziantep OSB'de üretilen ürünler 174 ülkeye ihracat ediliyor.Yeni yatırımlarla Türkiye kendi metro, otobüs, tramvay, yerli otomobil, gemi hatta insansız hava araçlarına kadar birçok stratejik değeri imal eder hale geldi. Konya'da Avrupa'nın en büyük güneş santrali, Aksaray'da Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi, Samsun'da Türkiye'nin ikinci büyük alüminyum kablo fabrikası hayata geçti. Konya'da insansı robot fabrikası açılarak üretime başladı. Aydın'da Türkiye'nin en büyük süt entegre tesisi ve İzmir'de Balkanlar'ın en büyük et entegre tesisi yakın zaman önce devreye alındı.Türkiye'nin ilk Yüksek Teknoloji Merkezi olan, Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas OSB'nin Müteşebbis Heyet Üyesi olan Rüstem Çetinkaya, Türkiye'nin son dönemde batı ile doğu arasında sadece bir kültür köprüsü değil, ekonomik ve sınai olarak da vazgeçilmez bir aktör olduğunu belirtti. Çetinkaya, 'Son dönemde hızla ivmelenen ihracat, yeni OSB'ler ve fabrikaların kurulması, Türk mallarının dünya pazarlarına sunulması için bugüne kadarki en avantajlı dönemi bize sunmaktadır. Marmara OSB olarak bize dünyanın dört bir yanından teknoloji odaklı üretim ve sanayi parseli talepleri geliyor. Ancak bunlara cevap veremiyoruz çünkü yeni yer bulunamıyor' ifadelerini kullandı.Türkiye'deki fabrika sayısındaki artış sadece rakamlara değil uydu fotoğraflarına da yansıyor. 1977 yılında kurulan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde 2002 yılında 125 fabrika bulunuyordu. Bugün bu sayı 500'ün üzerine çıktı. 40 bin kişiye istihdam imkânı sağlayan bölge, 3 milyar dolarlık ihracatla da kendinde söz ettiriyor.İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Güven Karaca ise, 'Yeni fabrikaların kurulması, yeni OSB'lerin inşa edilmesi üretim ve ihracat için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda ayakkabı, saraciye ve deri konfeksiyon gibi bitmiş ürün gruplarımız için OSB planladık. Karbon nötr OSB projemizle ilgili tasarı, plan ve projelerimiz tamamlandı' dedi.