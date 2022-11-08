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Beyaz Gazete
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Ekmeğe zam iddiası! Bakan Kirişci'den un fiyatı açıklaması: Ekmek üretimini sübvanse ediyoruz

Fırıncılardan tarafından 'ekmeğe zam' iddiasının dillendirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den önemli bir açıklama geldi. Kirişçi, fırıncıların üreticiden 7 bin 450 liraya aldıkları unu TMO'nun 4 bin 500 liraya sattığını ve TMO olarak ekmek üretimini sübvanse ettiklerini söyleyerek muhtemel zam hamlesine karşı uyarıda bulundu.

Ekmeğe zam iddiası! Bakan Kirişci'den un fiyatı açıklaması: Ekmek üretimini sübvanse ediyoruz
Ekleme: 8.11.2022 - 12:43 Güncelleme: 8.11.2022 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Ekmeğe zam iddiası! Bakan Kirişci'den un fiyatı açıklaması: Ekmek üretimini sübvanse ediyoruz
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, fırıncının kullanacağı unun Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından sübvanse edildiğini ve üreticilere ödenen tutarın 2 bin 950 lira altında fırıncılara verildiğini bildirdi.

EKİNLER EKİLDİ
Kirişci, dünkü Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin su rezervi konusunda bir sıkıntı olmadığını belirten Kirişci, 'Çiftçilerin ekim işlemleri bitti. Toprağın hazırlanması konusunda bir sorun yok, ekinler ekildi.' dedi.

Kirişci, tarım sigortası kapsamında kuraklık riskine yönelik TARSİM'in poliçe ürettiğini anımsatarak, vatandaşların bu poliçelere ilgi göstermelerinin önem taşıdığını dile getirdi.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin beşte birinin sigortaya kayıtlı olduğu bilgisini veren Kirişci, 'Bunun 16 yıllık bir mazisi var. Daha fazla olmasını arzu ederdik.' diye konuştu.

UN SÜBVANSİYONU
Kirişci, un ve ekmek fiyatlarına ilişkin de şunları kaydetti:
'Biz buğdayı üreticiden 7 bin 450 liradan aldık. Şimdi fırıncılara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sübvanse ediyoruz, ton başına 2 bin 950 lira. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip, 'Sen de un yap bundan, bunu da fırınlara ver' dediğimizde biz görevimizi Bakanlık olarak yapmış oluyoruz.'

Türkiye'nin un, makarna, irmik ve bulgur sanayisinde atıl kapasitesi olduğuna dikkati çeken Kirişci, Rusya'dan alınacak bedelsiz buğdayın işlendikten sonra bunları az gelişmiş ülkelere bedava dağıtmayı arzuladıklarını sözlerine ekledi.
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