Ekmeğe zam iddiası! Bakan Kirişci'den un fiyatı açıklaması: Ekmek üretimini sübvanse ediyoruz

Fırıncılardan tarafından 'ekmeğe zam' iddiasının dillendirilmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den önemli bir açıklama geldi. Kirişçi, fırıncıların üreticiden 7 bin 450 liraya aldıkları unu TMO'nun 4 bin 500 liraya sattığını ve TMO olarak ekmek üretimini sübvanse ettiklerini söyleyerek muhtemel zam hamlesine karşı uyarıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, fırıncının kullanacağı unun Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından sübvanse edildiğini ve üreticilere ödenen tutarın 2 bin 950 lira altında fırıncılara verildiğini bildirdi.Kirişci, dünkü Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye'nin su rezervi konusunda bir sıkıntı olmadığını belirten Kirişci,dedi.Kirişci, tarım sigortası kapsamında kuraklık riskine yönelik TARSİM'in poliçe ürettiğini anımsatarak, vatandaşların bu poliçelere ilgi göstermelerinin önem taşıdığını dile getirdi.Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin beşte birinin sigortaya kayıtlı olduğu bilgisini veren Kirişci,diye konuştu.Kirişci, un ve ekmek fiyatlarına ilişkin de şunları kaydetti:Türkiye'nin un, makarna, irmik ve bulgur sanayisinde atıl kapasitesi olduğuna dikkati çeken Kirişci, Rusya'dan alınacak bedelsiz buğdayın işlendikten sonra bunları az gelişmiş ülkelere bedava dağıtmayı arzuladıklarını sözlerine ekledi.