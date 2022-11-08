  • USD: 18,58 - 18,61
  • EURO: 18,57 - 18,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişiminin sinyalini veren Keneş'in iadesini istedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki, ismini de vereceğim, Bülent Keneş, mesela bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği FETÖ mensubu Keneş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce darbe sinyalini vermişti.

Ekleme: 8.11.2022 - 21:23 Güncelleme: 8.11.2022 - 21:34 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişiminin sinyalini veren Keneş'in iadesini istedi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsveçli gazetecinin "İsveç'ten istenen tam olarak nedir?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütü mensubu firari Bülent Keleş'in deport edilmesini istedi.

"40 BİN VATANDAŞIMIZI KURBAN ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim özellikle yapmış olduğumuz görüşmede hedef, terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu ve bu rakamların tabii 30 olması, 70 olması, 100 küsur olması, bunlar hepsi ayrı ayrı tartışabilecek konular. Bu arada 4 tanesi deport edildi. Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki, ismini de vereceğim, Bülent Keneş, mesela bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor. Bununla alakalı olarak da biz tabii İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz. Bunun yanında, PKK, YPG, DEAŞ'la ilgili teröristler var. 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik" ifadelerini kullandı.

FETÖCÜ BÜLENT KENEŞ KİMDİR?

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Today’s Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni sözde gazeteci Bülent Keneş hakkında 18 Ekim 2016 tarihinde ”Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ya da görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişiminin sinyalini veren Keneş'in iadesini istedi!

HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Keneş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 8 gün önce twitter hesabından yaptığı paylaşımla darbe girişiminin sinyallerini vermişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişiminin sinyalini veren Keneş'in iadesini istedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Kristersson arasında anlamlı hediye takdimi
AK Parti Grup Başkanvekili Turan gündemi değerlendirdi! Kılıçdaroğlu 'Erdoğan kazansın' diye mesai harcıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ortak basın toplantısında açıkladı!
Beklenen görüşme Külliye'de gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü!
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'vize sorunu' açıklaması: Gerekli uyarılar yapıldı!
NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü...
CHP'li belediyeler heykel dikmekte yarışıyor! Bu kez de Kuşadası Belediyesi sahili doldurdu!
Başkan Erdoğan'ın TOGG fabrikasında inceleme yaptığı yeni görüntüler paylaşıldı!
Cihan Kolivar gözaltına alındı! 'Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir' demişti!
Avrupa'nın en büyük ekonomisi alarm veriyor! Daha kötüsü 2. Petro Krizi döneminde görüldü
Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülme kararı onaylandı
AB'den skandal Doğu Akdeniz hamlesi!
Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına teşvik müjdesi: Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes alacak
Bakan Soylu'dan sert tepki: Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur
Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığında geri adım attı
AK Parti'den Dünya Şehircilik Günü paylaşımı: Milletimiz istedi biz yaptık
AK Parti’yi ekmek üzerinden aşağılayan o isme Ömer Çelik’ten tepki: Hadsizliktir
Alman ekonomisi için kötü haber: 64 milyar avro gelir kaybına yol açacak
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Yerin dibinde bulundu: Gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı

Yerin dibinde bulundu: Gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı

iPhone 14, bekleyenlere kötü haber!

iPhone 14, bekleyenlere kötü haber!

'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak

'Türkiye Aile Desteği' ödemeleri bugün hesaplara yatacak

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Kredi çekecekler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Tamamen değişiyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Çöpten yedi bin konutun elektriği çıkıyor

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti

Berlin Duvarı’nın yıkılışının üzerinden 33 yıl geçti