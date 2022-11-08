Cumhurbaşkanı Erdoğan hain darbe girişiminin sinyalini veren Keneş'in iadesini istedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki, ismini de vereceğim, Bülent Keneş, mesela bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği FETÖ mensubu Keneş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce darbe sinyalini vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.İsveçli gazetecinin "İsveç'ten istenen tam olarak nedir?" sorusuna yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütü mensubu firari Bülent Keleş'in deport edilmesini istedi."40 BİN VATANDAŞIMIZI KURBAN ETTİK"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim özellikle yapmış olduğumuz görüşmede hedef, terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu ve bu rakamların tabii 30 olması, 70 olması, 100 küsur olması, bunlar hepsi ayrı ayrı tartışabilecek konular. Bu arada 4 tanesi deport edildi. Şu anda FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki, ismini de vereceğim, Bülent Keneş, mesela bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor. Bununla alakalı olarak da biz tabii İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz. Bunun yanında, PKK, YPG, DEAŞ'la ilgili teröristler var. 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik" ifadelerini kullandı.FETÖCÜ BÜLENT KENEŞ KİMDİR?Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Today’s Zaman’ın Genel Yayın Yönetmeni sözde gazeteci Bülent Keneş hakkında 18 Ekim 2016 tarihinde ”Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya ya da görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan tutuklama kararı çıkarılmıştı.HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN SİNYALİNİ VERMİŞTİKeneş, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 8 gün önce twitter hesabından yaptığı paylaşımla darbe girişiminin sinyallerini vermişti.