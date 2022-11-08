Cumhurbaşkanı Erdoğan dev projeleri engellemek isteyenlere seslendi: Sinsi hayaller peşindeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni’nde konuştu. Projenin yaklaşık 2,5 yılda 910 milyon lirayla tamamlandığını belirten Erdoğan, "Ülkemizi varlık içinde yokluğa mahkum etmek isteyenler sinsi hayaller peşindedir. Biz ise ülkemizin tamamını kalkındırarak Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yerini alması için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin küresel krizin etkilerinden yakın zamanda çıkacağını da vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'yi küresel krizden ayrıştırma konusundaki çabamızın somut neticelerini yılbaşından itibaren daha net görmeye başlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni’nde konuştu.Hızlı güvenli ve konforlu bir ulaşıma katkı sunacak.Proje, yaklaşık 2,5 yılda 910 milyon lirayla tamamlandı.Ülkemize her alanda ülkemize asırlık hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz.Medeniyetin tarihin kültürün petrolün şehri Batman'ın önündeki fırsatları kullanacağından şüphe duymuyoruz.Ülkemizi varlık içinde yokluğa mahkum etmek, bunun için uğraşanların derdi, kirli hesapların sinsi hayaller peşindedir. biz ise ülkemizin tamamını kalkındırarak Türkiye'nin dünyanın gelişmiş ilk 10 ülkesi arasında yerini alması için çaba sarf ediyoruz.Dünyanın gündeminde kriz varken, biz büyümeyi konuşuyoruz. Gelişmiş ülkelerde kaos yaşanırken, biz giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz.Türkiye'yi küresel krizden ayrıştırma konusundaki çabamızın somut neticelerini yılbaşından itibaren daha net görmeye başlayacağız.