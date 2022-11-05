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İçişleri Bakanlığı Kılıçdaroğlu'na rakamlarla cevap verdi: Bir ayda 25 bin 767 operasyon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına yönelik bir cevap niteliğinde açıklama da İçişleri Bakanlığı'ndan rakamlar ile geldi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ekim ayında gerçekleştirilen 25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kişinin gözaltına alındığını açıklayan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, bunlardan bin 822'sinin ise adli makamlar tarafından tutuklandığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı Kılıçdaroğlu'na rakamlarla cevap verdi: Bir ayda 25 bin 767 operasyon
Ekleme: 5.11.2022 - 11:38 Güncelleme: 5.11.2022 - 11:47 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanlığı Kılıçdaroğlu'na rakamlarla cevap verdi: Bir ayda 25 bin 767 operasyon
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı aylık bilgilendirme toplantısında konuştu:

2022 Ekim ayında; PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 8'i büyük, 46'sı orta çaplı olmak üzere toplam 13 bin 326 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1.195 operasyon gerçekleştirdik.

PKK'nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. Tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 75'i PKK/KCK, 18'i DEAŞ, 1'i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 2022 yılı Ekim ayında toplam 17 terör eylemi engellenmiştir.

İçişleri Bakanlığı Kılıçdaroğlu'na rakamlarla cevap verdi: Bir ayda 25 bin 767 operasyon

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

Ekim ayında gerçekleştirilen 25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kişi gözaltına alınmış, 1.822 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır.

Ekim ayında, 4 bin 777'si denizlerde olmak üzere toplam 24 bin 998 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanmıştır.

531 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı; 531 bin 326, bugün itibariyle ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı; 3 milyon 611 bin 143 kişidir.

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