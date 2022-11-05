Bakan Karaismailoğlu: 8 şehrimizi hızlı tren konforuna ulaştırdık bu sayı 52'ye çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TVNET'te Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Karaismailoğlu, ''4 bin 500 kilometre demir yolu hattı çalışmamız var. 8 şehrimizi hızlı tren konforuna ulaştırdık, bu sayı 52'ye çıkacak'' dedi. İBB'nin hastane metrosunu yapmadığını belirten Karaismailoğlu, ''Bakanlık olarak vatandaşı mağdur etmek istemedik, biz yaptık. İstanbul'da metro hatlarının bitirilmesi gerekiyor. İBB sorumluluklarını yerine getirmiyor. Vatandaşımız bunun hesabını seçimde soracak. İstanbul Havalimanı dünyanın gıpta ile baktığı bir cazibe merkezidir. Günlük 230 bine yakın yolcu seyahat ediyor. 200 bine yakın istihdam alanı oluşturduk. İstanbul Havalimanı şu anda dünyanın en iyi havalimanıdır'' ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TVNET'te Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Karaismailoğlu, 'Gaziray vatandaşlarımıza konforlu bir yolculuk imkanı sunacak' diye konuştu.'GELİŞME TRENDLERİNİ YAKALIYORUZ'Planlı yatırımlar sayesinde ülkemizin önünü açtık. Yakıttan, zamandan tasarruflar sağlıyoruz. Güvenli yolculuk sayesinde trafik kazalarını azalttık' diyen Bakan Karaismailoğlu, 'Gelişme ve kalkınmanın en önemli dinamosu ulaştırmadır. 20 yıl önce bir zihniyet devrimi yaşandı. Vatanı ve milleti için çalışacak kadrolar iktidara geldi. Güvenli ulaşım sayesinde yatırımlar arttı' şeklinde konuştu.Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:'Dört bin 500 kilometre demir yolu hattı çalışmamız var. 8 şehrimizi hızlı tren konforuna ulaştırdık, bu sayı 52'ye çıkacak.Yerli ve milli raylı sistem araçlarımızı üretiyoruz. Gaziray'da çalışacak araçları TCDD Adapazarı'ndaki fabrikasında imalatları devam ediyor.'AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI'İstanbul Havalimanı dünyanın gıpta ile baktığı bir cazibe merkezidir. Günlük 230 bine yakın yolcu seyahat ediyor. 200 bine yakın istihdam alanı oluşturduk. İstanbul Havalimanı şu anda dünyanın en iyi havalimanıdır.'İBB HASTANE METROSUNU YAPMADI'Bakanlık olarak vatandaşı mağdur etmek istemedik, biz yaptık. İstanbul'da metro hatlarının bitirilmesi gerekiyor. İBB sorumluluklarını yerine getirmiyor. Vatandaşımız bunun hesabını seçimde soracak.ZİGANA'DA SON DURUMZigana Tüneli'ni 2023 yılı Nisan ayında hizmete açacağız. Projelerimiz için Doğu ve Batı fark etmiyor. Hükümet olarak vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz.'HEDEFİMİZ BÜYÜK GÜÇLÜ TÜRKİYE'İstanbul Boğazı'ndaki tehlikeyi bertaraf edecek bir su yoludur. Kanal İstanbul'u Türkiye'nin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Yatırımlarla dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına gireceğiz.'