Mersin'de kaçakçının adresinden 2,5 milyon TL'lık 'balina kusmuğu' çıktı

Jandarma ekiplerinin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şahıs gözaltına alındı. Adresinden çıkan 10 kilo 200 gram balina kusmuğunun piyasa değerinin 2,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bir şahsın tarihi eser satmak için müşteriler aradığını ve kaçakcılık yapmak üzere piyasa oluşturmaya çalıştığı bilgisini aldı.



Şahsın kimliği belirlendikten sonra, adresi tespit edildi ve operasyon düzenlendi.



Şüpheli şahsın adresi adeta bir müze

Operasyona şüpheli gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramada 10 kilo 200 gram ambergris (balina kusmuğu), 103 adet sikke, 1 adet heykelcik, 4 adet yüzük, 4 adet kolye ile 2 adet kemer ele geçirildi.



Balina kusmuğunun değeri 2,5 milyon TL

Şüpheli şahısa yönelik yapılan arama sonucu ele geçirilen balina kusmuğunun piyasa değerinin yaklaşık 2,5 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.



İHA'nın haberine göre, tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken şüphelinin jandarmada işlemleri de devam ediyor.