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Ehliyet sınavlarında 'Joker' operasyonunun detayları ortaya çıktı

İstanbul'da ÖSYM tarafından yapılan SRC belgesi sınavlarında rüşvet, kopya ve adayların yerine 'joker' adı verilen başka kişileri sokarak, haksız kazanç sağlayan bazı şüphelilerin terör örgütü PKK'ya para aktardığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda sınav sorularının 25 bin lira karşılığında alındığı, sınavı geçenlerin bir kısmının görme engelli olduğu, bir kısmının ise okuma yazma bilmediği saptandı.

Ekleme: 4.11.2022 - 16:24 Güncelleme: 4.11.2022 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Ehliyet sınavlarında 'Joker' operasyonunun detayları ortaya çıktı
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında farklı sınıf ve zamanlarda benzer kopya düzeneklerinin yakalanması nedeniyle inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda suç şebekesinin özellikle SRC belgeleri için yapılan sınavlarda, yetersiz kişileri para karşılığı sınavdan geçirmek için düzenek kurduğunu belirledi. Araştırmaları derinleştiren polis, aynı şebeke üyelerinin Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli personellerden rüşvet karşılığı soruları aldığı, 'joker' adı verilen kişileri adayların yerine sınava soktuğu ya da kulaklık veya elektronik düzenekle kopya çekilmesinin sağlandığını tespit etti.

Mali şube ekiplerince yapılan çalışmalarda aralarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli personellerin de olduğu 138 şüpheli belirlendi. Suç şebekesine yönelik İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.

MEB ÇALIŞANLARI SINAV SORULARINI 25 BİN LİRAYA VEREREK 1 MİLYON KAZANDI

Şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalarda önemli detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin bağlantı kurdukları Milli Eğitim Bakanlığı personellerinden 25 bin lira karşılığı soruları önceden aldığı, son 1 yıl içinde aralarında görme ve fiziksel engellilerle, okuma yazma bilmeyen kişilerin de olduğu toplam bin 500 kişiye farklı yöntemlerle SRC belgesi alındığı belirlendi.

Şebeke üyesi MEB çalışanlarının, yaklaşık 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenirken, diğer şüphelilerin kazancı tespit edilemedi. Polis şebeke üyelerinin kazandığı paralarla Antalya ve Muğla'da lüks şartlarda yaşadığını, bazı şüphelilerin ise sempatizanı oldukları terör örgütü PKK'ya finansman sağladığı ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerin okuma yazma bilmeyen adaylara, sahte diploma hazırladığı da öğrenildi.


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