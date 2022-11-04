21 yıl önce öldürülüp kuyuya atılan Ayşe'nin katili, zaman aşımından serbest

Geçen mayıs ayında Melikgazi ilçesi Yılanlı Dağı mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, içinde su bulunmayan kuyuda kemik parçaları görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, kemik parçalarıyla birlikte kadın çantası buldu. Çantada, 2001 yılında kaybolan ve kayıp ilanı verilen Ayşe Kavak'a ait kimlik bulundu.Polisin incelemesinin ardından kemikler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, öldürüldüğü düşünülen kadının cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda olayın meydana geldiği yerde inceleme yapan polis, çok sayıda kişiyle görüştü.Ekipler ayrıca, Kavak'ın gasbedilen cep telefonunu teknik takibe aldı. Kavak'ın cep telefonunun gasbedildikten sonra içine yeni sim kartı takılarak, kullanılamaya devam edildiği belirlendi. Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi sonuçlarının da ortaya çıkmasıyla cinayeti o dönemde çobanlık yapan M.A.'nın işlediği belirlendi. Şüpheli önceki gün adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Ayşe Kavak'ı öldürmediğini söylediği öğrenilen cinayet zanlısı, suçsuz olduğunu ifade etti.Şüphelinin ayrıca, 1988 yılında 1 kişiyi bıçaklayarak öldürmesi nedeniyle 12 yıl hapis yattığı ve affla 2000 yılında tahliye olduğu öğrenildi. Şüphelinin cezaevinden çıktıktan 1 yıl sonra da Ayşe Kavak'ı ziynet eşyaları, cüzdanı ve cep telefonunu gasbetmek için öldürdüğü tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, olay tarihi 20 yılı geçtiği için çıkarıldığı mahkemece zaman aşımından serbest kaldı.